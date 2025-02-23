Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, dalgıçlar tarafından görüntülendi. Gemlik Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, farkındalık oluşturmak için harekete geçti.Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'nde 2021 yılından bu yana dönemsel olarak görülen müsilaj, Gemlik Körfezi'nde yeniden ortaya çıktı.

Durumun ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ve DOĞADER iş birliğiyle bir etkinlik düzenlendi.

Gemlik Limanı’ndan hareket eden bir grup dalgıç, müsilajın yoğun olduğu bölgede dalış yaparak deniz salyasının yayılımını yerinde inceledi. Su altı kamerasıyla görüntülenen müsilajın, bölgedeki ekosistem üzerindeki etkileri gözler önüne serildi.

"GEMLİK’İN İNCİSİ ÇAMURA BULANDI"

Etkinlikte konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Marmara Denizi’ni korumak için acil önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Gemlik, Marmara’nın incisi olarak bilinir ancak bugün bu incinin çamura bulandığını görüyoruz. Denizi kirletenlere karşı caydırıcı cezalar uygulanmalı. Aksi takdirde, Marmara Denizi geri dönülemez bir felaketle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Yetkililer ve çevre aktivistleri, müsilajın deniz ekosistemine verdiği zararın önüne geçebilmek için daha sıkı denetimler ve etkin çözümler gerektiğini vurguladı