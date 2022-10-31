On gün süren Gemlik Kitap Limanı sona erdi. Fuarın son gününde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile gazeteci yazarlar Mustafa Hoş ve Can Coşkun konuk oldu.

On gün süren Gemlik Kitap Limanı sona erdi. Fuarın son gününde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile gazeteci yazarlar Mustafa Hoş ve Can Coşkun konuk oldu.

Depremler ve Kentsel Planlama Politikaları söyleşisinde konuşan Mikdat Kadıoğlu, depreme hazırlığın bireysel değil toplumsal bir problem olduğunu belirterek, “Rant politikalarının suçu iklim değişikliğine atılıyor. Doğadan koptuğumuz için kentsel dönüşüm de depreme ve sel gibi doğal afetlere dayanıklı yapılmıyor. Depreme hazırlık bireysel değil, toplumsal bir problemdir” dedi.

Günün ikinci programında gazeteciler Mustafa Hoş ve Can Coşkun medya ve adalet konularını konuştu. Gazeteciler medya ve adaletin Türkiye’de kayıp olduğunu söyledi.

Mustafa Hoş, “Siyasetin girdiği yerde gazetecilik zedelenir. Kitleleri harekete geçiren insanlar değiliz, yaptığımız haberlerle insanlara gerçeği göstermeye çalışıyoruz. Ben muhalif gazeteci değilim, gazeteciyim. Bütün ideolojiler gerçekten rahatsız olur. Bu ülkenin en çok savcılara ve gazetecilere ihtiyacı var. Siyasete bulaşan gazeteci gazeteci olamaz. Bu ülkede gazeteciliğin yaygınlaşmasına çok ihtiyaç var. Popülizme değil, gerçeği en yalın haliyle anlatan gazetecilere sarılın” şeklinde konuştu.

Başkan Sertaslan: “Kitap Limanı’nda birbirimzi dinledik, özgürce soru sorduk”

On gün süren Gemlik Kitap Limanı’nda edebiyattan siyasete, teknolojiden doğal afetlere kadar 21 farklı program düzenlediklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, fuardaki oyun alanında Gemlikli çocukların doyasıya eğlendiğini, becerilerini geliştirme imkanı bulduklarını söyledi. Fuarda gerek Gemlik’ten gerek çevre il ve ilçelerden yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Başkan Sertaslan, “Barışın ve huzurun kenti Gemlik’in, tarımın, ticaretin, turizmin ve tarih kenti olduğu kadar kültür kenti haline getirmek de istiyoruz. Fuar boyunca farklı alanlarda, toplumun farklı kesimlerine hitap eden pek çok program gerçekleştirdik. Bu programlarda, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olan toplumsal barışı sağlamak istedik. Birbirimizi dinledik. Katılımcılar konularında bilgilerini paylaşırken ziyaretçilerimiz özgürce sorularını sordular. Aldığımız olumlu yorumlar, doğru ve güzel bir iş yaptığımızın en büyük kanıtı. Gençler başta olmak üzere tüm Gemlik’in keyifle takip edeceği programlar düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Sertaslan, fuarın son gününde yayınevi temsilcilerine zeytin fidanı ve Gemlik belediyesinin hazırladığı kitap, broşür ve magnetin yer aldığı paketleri hediye etti. Sertaslan ve yayınevi temsilcileri birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.