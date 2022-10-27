Gemlik Belediyesi tarafından “Gemlik Kitap Limanı” adıyla bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Kitap Fuarı sevilen yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Devam eden fuara yazarlar Menteş, Zeynep Altıok ve Şükrü Erbaş konuk oldu.

Gemlik Belediyesi tarafından “Gemlik Kitap Limanı” adıyla bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Kitap Fuarı sevilen yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Devam eden fuara yazarlar Menteş, Zeynep Altıok ve Şükrü Erbaş konuk oldu.

Murat Menteş, ’Romandan Uyarlanmış Hayat’ adlı söyleşide yazarlık yolculuğunu anlattı. Çocukluğunda çok farklı konulara ilgi duyduğunu anlatan Menteş, yazarlık yolculuğunun çocukluğunda eskicide gördüğü bir daktiloyu annesine yalvar yakar aldırmasıyla başladığını söyledi. Menteş, bir saat süren söyleşide hayatından eğlenceli anekdotları okurlarıyla paylaştı.

Menteş’ten sonra Zeynep Altıok ve Şükrü Erbaş’ın gerçekleştirdiği söyleşide ise şiir ve edebiyat konuşuldu. Altıok, “Edebiyat denince söz siyasete çıkmaz sananlar yanılıyor. Edebiyat da politiktir. En karanlık zamanlarda en yılgın olduğum zamanlarda en önce babamın şiirlerine koşarım. Şiirle iyileşen biriyim. Şiirin yaşamasını istiyorum. Bildiğimiz bütün değerlerin içi boşaltıldı” dedi.

Şükrü Erbaş ise çeşitli şiirler seslendirdi. Yazarlar söyleşinin ardından imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Başkan Sertaslan: “Kitap Limanı’nda farklı bakış açılarını bir araya getiriyoruz”

Söyleşileri ilgiyle takip eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da yazarlara kitaplarını imzalattı. Kitap fuarında farklı kültürel bakış açıları, dünya görüşleri ve edebiyatın çeşitli alanlarına yer vermeye özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Sertaslan, “Kültür, edebiyat ve şiir bizleri bir araya getiren ortak değerlerimizdir. Hepimizin hayatlarında dönüm noktaları, acı tatlı günlerimiz var. Bizler yüzyıllardır edebiyatta buluşarak yaşadığımız günleri güzelleştiren, geleceğe umutla bakan insanlarız. Kitapseverlerin bir araya geldiği böyle güzel bir ortamın oluşmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. Kitap Limanımız pazar gününe kadar devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.