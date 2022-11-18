Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi’nden 2023 yılının ilk aylarında faaliyete geçeceğini duyurdu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi’nden 2023 yılının ilk aylarında faaliyete geçeceğini duyurdu.

Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Büyükkumla Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlanması ile Gemlik ilçe merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu, Umurbey yerleşim yerlerine 2045 yılına kadar günlük 70 bin metreküp ham suyu arıtarak yıllık 18,95 milyon metreküp memba kalitesinde içme, kullanma ve endüstri suyu verilecektir. Bursa Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde ünite betonarme inşaatları ve saha borulaması montajları ile bazı ünite binalarının ince işleri ve mekanik ekipmanların montajı tamamlanmış olup, kalan imalatlara hızla devam edilmektedir. Barajda su tutulması ile birlikte arıtma tesisinin de tamamlanarak 2023 yılının ilk aylarında projenin faydaya dönüştürülmesi planlanmaktadır" dedi.

Projenin tüm bileşenlerinin tamamlanması neticesinde yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacağının belirten Genel Müdür Akca, “Hayata geçirilen proje ile Gemlik İlçesi ve civar yerleşim yerlerini kapsayan yaklaşık 120 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesi’nin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır” diye konuştu.