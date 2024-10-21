Gemlik Belediyesi tarafından Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali, bu yıl üçüncü kez kapılarını sinemaseverlere açtı. Programa Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.BURSA (İGFA)- Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren; kültür, sanat ve sinemanın önemine vurgu yaparak “Gemlik’in vizyonunu daha da yukarı taşıyan, değerli Gemlikli oyuncumuz Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz 3. Gemlik Film Festivali’nde bizlerle olan tüm kıymetli sanatçılarımıza ve Gemlikli sinemaseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Asıl hedefimiz, önümüzdeki yıllarda festivalimizi uluslararası düzeyde bir organizasyon haline getirmek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere açtığı yolda, sinemanın önemini kavrayarak emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk’ün dediği gibi, sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz” dedi.

FESTİVALDE SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİ

Festivalde yönetmen Serdar Akar, oyuncu Deniz Çakır, yönetmen Hakan Algül ve senarist Ercan Mehmet Erdem’in katıldığı “Festivallerin Sinema Sektörüne Etkileri" ve Altan Erkekli söyleşileri, Menderes Samancılar’ın ise imza günü programları gerçekleşti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Festival, Şenay Gürler’in sunduğu ödül töreniyle son buldu. Onur Ödülü verilen Menderes Samancılar “Burada olmak ve bu ödülü almak gurur verici. Eşref Kolçak abiyle çok çalıştım. Gün gelecek, onun adına verilen ödülü alacaksın, deseler; aklıma gelmezdi. Saygıyla rahmet anıyorum” dedi.

“Emek Ödülü”nü alan usta isimlerden Şükrü Avşar “Sinemaya katkı sunan bu festivaller çok değerli. Çok uzun yıllardır sinemacıyım ve sinemanın her dalında çalıştım. Sinemaya çivi çakan her insan benim için önemlidir. Sinema benim için tutku.’’ dedi.

Ödül alan Serpil Tamur “61 yılını bu mesleğe adamış biri olarak beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Benim kırmızı çizgim çocuklar. Çocuklara kıymayın, ne olur” dedi.

Ödül alan Altan Erkekli ise ‘’Bana emek veren başta annem olmak üzere, bende emeği olan herkes adına bu ödülü alıyorum. Bu ödül benim değil, sizin” şeklinde konuştu.

KISA FİLM YARIŞMASI KAZANANLARI BELLİ OLDU

Bu yıl 484 film başvurusuyla rekora imza atan Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri; ön jüri üyeleri Ceren Şahan, Hakan Aksun, Arda Erdikmen ve Gültekin Bayır tarafından değerlendirildi. Finale kalanlar arasından ödül alanları belirleyen; jüri başkanı Serdar Akar, jüri üyeleri Deniz Çakır, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Algül tarafından kazananlara ödülleri takdim etti.

“Kurmaca/Deneysel” dalının birincisi ‘’Eksi Bir’’, ikincisi ‘’Satışçının Bir Günü’’, üçüncüsü ‘’The Surrogate Girl’’ filmleri oldu.

“Ulusal Belgesel’’ dalının birincisi “İyi Ölüm”, ikincisi “Yaren”, üçüncüsü ise “Antroposen” filmleri oldu.

“Ulusal Animasyon” dalının birincisi için jüri üyeleri film belirlemedi. Bu dalın ikincisi ‘’Uzak’’ , üçüncüsü ise ‘’Yetim’’ filmleri oldu. Jüri Özel Ödülü’nin sahibi ise ‘’Deq’’ ve ‘’Kota’’ filmleri oldu.