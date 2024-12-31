Gemlik Devlet Hastanesi’nde odyometre cihazıyla işitme testi yapılamayan hastalar için Klinik ABR (BERA) testi hizmeti devreye girdi.

Klinik BERA cihazı hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Devlet Hastanesi’nde görevli Odyolog Ayşe Tanrıverdi, Klinik BERA testinin işitme sinirinden işitmeyle ilgili beyin sapına kadar olan işitme yollarını değerlendirmeyi sağlayan elektrofizyolojik bir test yöntemi olduğunu dile getirdi.

Başka merkeze sevk edilmeyecek

Odyometre cihazıyla işitmesi değerlendirilemeyen her yaştan bireye Klinik BERA ölçümü gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Özellikle bebeklerde ve çocuklarda olmak üzere; yetişkinlerde ve yaşlılarda da BERA ölçümü yapabilmekteyiz. Bursa genelinde sadece birkaç merkezde olan Klinik BERA cihazı bugünden itibaren Gemlik Devlet Hastanesi’nde de bulunmaktadır. Artık odyometre cihazı ile işitmesini değerlendiremediğimiz hastaları farklı merkezlere sevk etmeden BERA cihazı ile burada ölçümünü yapacağız” şeklinde konuştu.