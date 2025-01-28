Gemlik Belediyespor U16 Takımı, sahasında oynadığı Bursa Ahıska Spor Kulübü karşılaşmasını müthiş bir performansla 7-0 kazanarak şampiyonluk yolunda bir adım daha attı. Namağlup ilerleyen genç takım, bu önemli galibiyetle başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Takım, bu zaferle birlikte şampiyonluk için yalnızca bir maçı daha kazanma hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor. Genç sporcuların ve teknik heyetin sergilediği azim ve mücadele, Gemlik’e büyük bir gurur yaşatıyor.

Gemlik Belediyespor Başkanı Mustafa Duran, şampiyonluk yolundaki desteklerinden dolayı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’e teşekkür ederken, takımı da önemli başarıdan dolayı tebrik etti.

7-0 sona eren maçta, Muhammet Enes Arslan 3 gol, Barkın Örnek 2 gol, Berk Buğra İlgen ve Göktuğ Yaşar 1’er gol attı.