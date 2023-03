Gürsu’da 17 Mart’ta düzenlenen U13 ve U15 yaş Bursa Güreş il seçmeleri müsabakalarında Gemlik Belediyespor Kulübü, dereceyle döndü.

Gemlik Belediyespor Kulübü sporcuları yapılan müsabakalar sonucu Zafer Karakaş birinci, Devran Yıldırım ve İsmail Mekki Soyal üçüncü olarak önümüzdeki günlerde ilan edilecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açıklamada, dereceye giren Gemlik Belediyesporlu sporcuları tebrik ederken, "Gemlik Belediyespor olarak katıldığımız her müsabakadan başarıyla dönmek bizler için mutluluk verici oluyor. Gemlik’imizin adını Türkiye’nin her bölgesinde başarı ile duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güreş takımımız katıldığı her müsabakada bizleri gururlandıran sonuçlarla ilçemize dönüyor. Gürsu’daki müsabakadan çok önemli dereceler alarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Güreş takımımızın değerli eğitmeni Emre Ayvaz’ı tebrik ediyorum" dedi.