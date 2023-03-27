Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından 24-26 Mart tarihleri arasında Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışlarına Gemlik Belediyespor yedi sporcuyla katıldı.

U11 kızlar kategorisinde yarışan Serra Akyapak; yüzme, koşu ve lazer run kategorilerinde topladığı bin 276 puanla birinci olurken yine U13 kızlar kategorisinde yarışan Elif Duman topladığı bin 176 puanla ikinci oldu.

Ankara’da düzenlenen yarışları değerlendiren Gemlik Belediyespor Modern Pentlatlon antrenörü Hakan Sarıgül, iki kategoride derece alarak Gemlik’e madalyalarla dönmek gurur verici olduğunu belirtirken, 5 - 6 Mayıs’ta tekrar Ankara’da düzenlenecek yarışlara çok sıkı çalışarak milli takıma daha fazla oyuncu göndermek için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu ise, “Sporcularımız her gittikleri müsabakadan Gemlik’e başarıyla dönüyor. Modern Pentatlon çok sayıdaki spor dalını içerisinde barındıran bir organizasyon bütünüdür. Böylesine zor bir sporda ilçemize başarıyla dönen modern pentatlon takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki Mayıs ayında Ankara’da düzenlenecek yarışlara daha sıkı hazırlanacağız ve daha fazla oyuncumuzu milli takıma göndermek için çalışacağız. Bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ederim” dedi.