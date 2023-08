Gemlik Belediyesi’nin ilçenin Umurbey Mahallesi’ne kurduğu Kırsal Kalkınma Ofisi’nde bulunan yaprak, toprak ve su analizi laboratuvarı ilçedeki çiftçiye rehber oldu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan çiftçilerin bu laboratuar sayesinden milyonlarca liralık tasarruf yapacağını vurguladı.

Türkiye’de bir belediye tarafından ilk kez kurulan laboratuar olma özelliği taşıyan ve bu sayede sadece Gemlik’ten değil, Bursa’nın pek çok bölgesinden geçimini topraktan sağlayan vatandaşların ilgi gösterdiği laboratuvar, bünyesinde barındırdığı uzman personellerle çiftçilere yol haritası oluşturuyor.

Başkan Sertaslan, “Çiftçinin milyonlarca lirası boşa gidiyor”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, laboratuvar hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgenin faal haldeki tek laboratuarı olduğuna değinirken, içinde barındırdığı uzman personel ve teçhizat bakımdan Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Başkan Sertaslan konuşmasının devamında, “Türkiye’nin bir sorunu da her yıl fazladan atılan gübre ve zirai ilaçlardır. Bilimsel yöntemlerle yapılmayan tarımsal üretim yüzünden çiftçilerimizin cebinden her yıl fazladan milyonlarca lira para çıkarken, günlerce harcanan emekler boşa gidiyor. Bizim bu laboratuvarı kurma maksatlarımızdan birisi de çiftçilerimize bilimsel tarımın önünü açmak ve yapılan analizler sonucu toprağında eksik olan minareleri atmasını sağlayarak, rekoltesinde artış olmasını hedefliyoruz. Biz Gemlik Belediyesi olarak ülkemizin ve ilçemizin en büyük kalkınma araçlarından biri olan çiftçilerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.