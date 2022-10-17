Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını sağlık hizmetlerinde sürdürmeye devam ediyor.

Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını sağlık hizmetlerinde sürdürmeye devam ediyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatlarıyla hizmete alınan hasta nakil hizmetinin ardından yeni kurulan Uğur Böcekleri sağlık ekibi görevini sürdürüyor. Gemlik Belediyesi hasta nakil ambulansı faaliyete geçtiği süreden bu yana yüzlerce Gemlikliyi sağlık kurumlarına naklini gerçekleştirirken, sağlık ekibi sağlık hizmetlerini vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor. Hasta nakil ambulansı, sağlık kurumlarına ulaşımı sıkıntı olan vatandaşı evlerinden alarak naklini tamamen ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Ambulansta iki acil tıp teknisyeni bulunuyor.

Gemlik için büyük bir ihtiyacı karşıladıklarını ve hizmete başladığı günden bu güne kadar yüzlerce Gemliklinin sağlık kurumlarına naklini gerçekleştirdiklerini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Hasta nakil ambulansı Gemlik için büyük bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı gidermenin ve hemşerilerimize bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.