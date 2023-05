Gemlik Belediyesi, ilçedeki tarımsal faaliyetleri desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca toplamda 650 bin ata tohumlarından elde ettiği fideyi vatandaşlara ulaştıran Gemlik Belediyesi, bu yıl 500 bin fideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çiftçinin ve organik tarımın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

500 bin fideyi ücretsiz olarak Gemlik Belediyesi önü ve Cumhuriyet Mahallesi’nde dağıtmaya başlayan Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dâhilinde ilçenin geçmiş yıllarda köy statüsünde olan mahallelerinde ve merkez noktalarında dağıtımlarına devam edecek. Gemlik Belediyesi’nin kendi uygulama tarlasında elde ettiği fideler arasında; domates, biber, salatalık, fasulye, karpuz ve börülce gibi ürünler bulunuyor.

Başkan Sertaslan, “Çiftçimizin her zaman yanında olduk”

Gemlik Belediyesi’nin yaptığı tarımsal kalkınma projeleriyle çiftçilerin her zaman yanında olduğunu ve çoğu belediye tarafından yaptığı projelerin örnek alındığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “2019 yılından bu güne kadar geçen süreçte çiftçimizin hep yanındaydık. Bursa ve civarında başka örneği olmayan laboratuvarımızın açılışını, köylerimizin rahatlıkla tarlarını sulaması için ilçemiz genelinde 10 adet sulama havuzunun yapımı, her yıl arazi yollarının tekrar düzenlenmesi gibi hizmetler vererek çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Gemlik Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanında olduk” ifadelerini kullandı.

“Bir avuç tohumla başladık, şimdi 500 bin fide dağıtıyoruz”

Türkiye’nin en büyük kalkınma kalemlerinden biri olan tarımının her kamu kuruluşu tarafından elindeki imkanlar dâhilinde desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak 2020 yılında bir avuç tohum ile başladığımız fide üretimi, üç yılın toplamında 1 milyon 100 bin rakamına ulaştı. Bugün belediye binamızın önünde vatandaşlarımıza domates, biber, salatalık, fasulye, karpuz ve börülce fidelerimizi dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız bizden ücretsiz olarak aldığı fideleri evlerinin bahçelerine ve balkonlarına gönül rahatlığıyla dikebilir. ” dedi.