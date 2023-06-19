Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Küçük Sanayi’de asfalt ve taş parke çalışmaları gerçekleştirdi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan “İlçemizde ulaşım kalitemizi arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolda 500 ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Kumsal Sokak ve Umurbey Sanayi Bölgesi’nde bulunan taş parke çalışması yapan belediye ekipleri, 333. Sokak’ta gerçekleştirdiği asfalt çalışmasının ardından Küçük Sanayi Sitesi’nde de asfalt yol yapımını bitirdi.

Gemlik’te devam eden yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik’te her yıl kilometrelerce asfalt ve parke taş yol çalışması yapıyoruz. Şu an ilçemizin dört farklı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Yol yapım çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz ”dedi.

Asfalt çalışmalarından dolayı Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Aşkın, Gemlik Belediyesi’ne teşekkür etti.