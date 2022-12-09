Gemlik Belediyesi sağlık kurumlarına ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşların kullanımına sunduğu hasta nakil ambulansı hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi sağlık kurumlarına ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşların kullanımına sunduğu hasta nakil ambulansı hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Göreve başladığı 2021 yılından bu yana 1200 kez hasta nakil işlemi gerçekleştiren ambulans, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor. Gemlik Belediyesi’nin uzman sağlık personeli gözleminde Bursa içindeki sağlık kuruluşlarına gerçekleştirilen nakil işlemleri ise tamamen ücretsiz olarak yapılıyor.

Uzman personel ile eşliğinde gerçekleşiyor

Gemlik Belediyesi’nin ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunduğu hasta nakil ambulansı yaptığı hizmetlerle vatandaşlarımızın takdirini toplamaya devam ediyor. Hasta nakil ambulansından özellikle ortopedi ameliyatı olan, kemoterapi ve radyoterapi alan, yatağa bağımlı diyaliz servisi ile nakil olamayacak tam ve kısmi felç geçiren kişilere nakil olanağı sunuluyor. Randevu sistemiyle çalışan ambulanstan faydalanmak isteyen Gemlikliler 444 16 05 no’lu telefon ile Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü en az bir gün önceden arayarak sağlık kuruluşlarına nakil işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başkan Sertaslan, “Vatandaşlarımızın derdine derman oluyoruz”

Gemlik Belediyesi’nin hasta nakil hizmetlerinin kendi görev sürecinde başladığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bizim görev süremizden önce Gemlik Belediyesi’nin böyle bir hizmeti yoktu. İlçe halkı tarafından yıllarca eksikliği hissedilen bu hizmeti görev sürecimizde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zamana kadar 1200 hemşehrimize nakil hizmetini sağladık. Gemliklilerden aldığımız geri dönüşler bizim için mutluluk verici oldu. Tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetimizi uzman personelimizle gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.