Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Kampüsü inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Kampüsü inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kaba inşaatının büyük bir bölümü biten öğrenci merkezini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, müteahhit firmadan inşaatın durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmaların kısa bir süre içinde bitmesi beklenen iki katlı öğrenci merkezi, 900 metrekare taban alandan oluşuyor. Merkezin içinde kafeterya, iki adet 250 kişilik amfi ve kütüphane bulunuyor. Öğrenci merkezi Körfez manzarasıyla ve mimarisiyle de göz kamaştırıyor.

Gemlik Belediyesinin eğitime katkısının ilkokuldan üniversiteye tüm öğrenci kesimini kapsadığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bunun aralıksız devam edeceğini vurguladı. Gemlik Asım Kocabıyık Kampüsüne yapılan öğrenci merkezi inşaatında büyük bir aşama kaydettiklerini ifade eden Başkan Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak eğitim ve öğretim hayatına katkılarımız aralıksız devam ediyor. Her yıl düzenli olarak İlkokula başlayan 2 bin öğrencimize çanta ve eğitim seti dağıtıyoruz. Ortaokul ve Lise öğrencilerine spor yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Gemlik Asım Kocabıyık kampüsümüze şu anda incelediğimiz öğrenci merkezini kazandırıyoruz. Belediyemizin eğitime katkısı sürecek. Gençlerimiz için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gemlik Asım Kocabıyık Kampüsü içerisinde yapılan öğrenci merkezi inşaatının teknik detaylarını da açıklayan Başkan Sertaslan, “Borusan Kocabıyık Vakfı ve Belediyemizin ortak gayretleriyle proje haline gelen ve inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz öğrenci merkezimiz 900 metrekare taban alanı ve 2100 metrekare inşaat alanından oluşuyor. İçerisinde 250 öğrenci kapasiteli iki amfi, öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebileceği kafeteryası ve kütüphane alanı bulunuyor. Çağdaş mimarisi ve körfez manzarasıyla bu merkezde eğitim görecek öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandıracak” diyerek sözlerini tamamladı.