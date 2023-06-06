Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından geliştirilen projeyle 101 yıl önce Gemlik’in düşman işgalinde şehit düşen Yüzbaşı Eyüpsultanlı Cemal, İmam Mehmet Efendi ve Er Mehmet Ali’nin kabirlerinin bulunduğu şehitlik alanı yenilenirken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan projenin yapım aşamalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yıllar geçtikçe deforme olan ve çökmeler meydana gelen şehitlikte uzman ekipler tarafından temizleme, kitabeleri yenileme, çöken kısımları düzeltme ve peyzaj düzenlenmesi gibi işlemler yapılacak. Çalışmalarının yaklaşık üç hafta sürmesi bekleniyor.

Başkan Sertaslan, “Şehitlerimizin şanına yakışır hale getireceğiz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yıllar geçtikçe şehitliğin içerisinde bulunan kabirlerde deformeler, çökmeler ve çeşitli bozulmalar meydana geldiğini ifade ederken, Gemlik Belediyesi’nin uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkarttığı ve yetkili kurumlardan izinlerini aldığı projeyle Emetullah Hatun camisinin yan tarafında bulunan şehitlikte mezar taşlarının temizleneceğini, eksik olan parçaların tamamlanacağını, kitabelerdeki bozulmalarının ortadan kaldırılacağını, peyzaj çalışmalarının yapılacağını ve çöken kısımların yükseltileceğini belirtti. Başkan Sertaslan, “Bu güzel ilçeyi bizlere yurt yapmak için canlarını ortaya koyan ecdadımız için ne yapsak azdır. İlçemizin işgali sırasında şehit olan Yüzbaşı Cemal, İmam Mehmet Efendi ve Er Mehmet Ali’nin kabirlerinin bulunduğu bu alanı şehitlerimizin şanına yakışır hale getireceğiz. Ülkemizin kuruluşundan bu yana vatan için canını veren şehitlerimize, milli mücadele kahramanlarımıza ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ayrıca Başkan Sertaslan buradaki çalışmalarının bitmesinin ardından Balıkpazarı Mahallesi’nde bulunan ve 1800’lü yılların sonlarına doğru yapılan avarız vakfı çeşmesini de tekrardan Gemlik’e kazandıracaklarının müjdesini verdi.