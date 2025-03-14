Gemlik Belediyesinde yapılan toplu sözleşme sonrası işçi maaşları 42 bin TL’ye çıktı.

Belediye taşeron şirketi GEMTAŞ ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle, belediyede en düşük maaş 42 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca işçilere yılda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, kıdem ve 6 aylık enflasyon farkı eklenmesi konusunda da anlaşma sağlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Biz, emeğin en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız, Gemlik halkına hizmet etmek için gece gündüz emek veriyor. Onların alın terinin karşılığını alması, ekonomik olarak rahat bir yaşam sürmesi bizim önceliğimizdir. Günümüz ekonomik şartlarında işçilerimizi koruyacak, refahlarını artıracak her adımı atmaya devam edeceğiz. Emekçimizin yüzü gülerse, Gemlik’in de yüzü güler. Hayırlı olsun" dedi.