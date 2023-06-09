Gemlik Belediyesi Çocuk Korosu, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde verdiği konserle izleyenleri büyüledi.

Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser seyircinin yoğun ilgisiyle karşılanırken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan eşi Gamze Sertaslan ile birlikte salonda yerini aldı. Halk müziğinden pop müziğe kadar geniş bir repertuarla seyircinin karşısına çıkan koro, izleyenlerden tam puan aldı. Şef Barış Bozyiğit‘in yönetimiyle gerçekleşen çocuk korosu konseri İzmir Marşı ve Memleketim şarkısıyla sona ererken, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan konserde emeği geçenleri ve birbirinden özel parçaları seyirciyle buluşturan çocuk korosu üyelerini tebrik ederken, Gemlik’te sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini, her yaştan yurttaşın katılabileceği kültürel etkinliklerinin süreceğini belirtti.

Uğur Böcekleri Gündüz Bakım evi tarafından düzenlenen mezuniyet ve yılsonu gösterisine de katılan Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin sosyal yaşam merkezine kurduğu kreş ile ücretini karşılayamadığı için evde çocuklarına bakmak zorunda kalan kadınlara sunulan hizmet ile bu derdin ortadan kalktığını ve kadın iş gücüne katkı sağladığını söyledi. Sertaslan, “Kreşimiz, her yıl onlarca minik öğrencimizi eğitim hayatına hazırlıyor. 3 – 6 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veren kreşimizden 88 öğrencimiz faydalandı. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların daha iyi şartlarda eğitim alması için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bugün, 35 öğrencimiz eğitim hayatına adımlarını atıyor. Yolları ve bahtları açık olsun. Vatana, millete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birer nesil olsunlar. Gemlik Belediyesi olarak tüm projelerimizi çocukların daha mutlu bir şehirde yaşaması için yapıyoruz” dedi.