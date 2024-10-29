Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren 72 sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Koopertifi’ni ziyaret etti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bu yıl üreticinin sıkıntısını hafifletmek için ürün alım kapasitesinin çok üzerine çıkarak 60 bin ton ürün alımı yaptık" dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı ve Kooperatif Başkanı İbrahim Demir’in ev sahipliği yaptığı ziyarette, zeytin üreticisi ve Marmarabirlik için ortak fayda sağlayacak konular masaya yatırıldı. Başkan Hidamet Asa, Türkiye genelinde 470 bin ton zeytinyağ, 750-800 bin ton sofralık zeytin rekoltesi olduğunu, bu üretim miktarı içinde yüzde 3-5 seviyesinde iri dane olmasından kaynaklı iri daneyi kapma yarışı yaşandığını söyledi. Hem üretici hem Marmarabirlik için zor bir hasat dönemi olduğunu, bu yıl üreticinin sıkıntısını hafifletmek için ürün alım kapasitesinin çok üzerine çıkarak 60 bin ton ürün alımı yaptıklarını ifade eden Asa, piyasada yağlık zeytin fiyatının 30 lira olduğu halde 45 liradan alım yaptıklarını, böyle zor bir yılda herkesten destek beklediklerini belirtti.

Asa sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir önceki dönem belediye başkanı Uğur Sertaslan döneminde, zeytin üreticilerine destek olmak üzere Gemtar A.Ş. aracılığı üreticiden zeytin alınıyordu. Marmarabirlik tarafından Gemlik Belediyesi adına üretimini yapıyorduk. Bu ürünler Gemlik Belediyesi’nin internet portalında satışa sunuluyordu.”

Başkan Şükrü Deviren’in de bu sene üreticiye destek olmak isterse benzer bir yol izleyebileceğini aktaran Asa, “Gemlik Belediyesi tarafından Gemlikli zeytin üreticisinden 500 ton zeytin alınması halinde, Marmarabirlik olarak bedelsiz bir şekilde üretimini yaparız. Ayrıca bin ton yağlık zeytin alması halinde 200 ton zeytinyağı yapar, sıkımını da hiçbir maddi talebimiz olmadan gerçekleştirerek Gemlik Belediyesi’ne destek oluruz. Onlar da daha önce olduğu gibi Gemtar A.Ş. internet portalında satar. Amaç üreticiye destek olmak ise biz Marmarabirlik olarak Gemlik Belediyesi’ne destek vermeye hazırız” dedi.