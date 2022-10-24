Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal A.Ş., Bursasu markası ile Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gemlik Basketbol Kulübü’ne bu yıl da sponsor oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal A.Ş., Bursasu markası ile Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gemlik Basketbol Kulübü’ne bu yıl da sponsor oldu.

Bursa’da eğitim kurumlarına spor salonları yapılması, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, Belediyespor bünyesinde Türk sporuna yeni isimlerin kazandırılması gibi çalışmalarla sporu tabana yaymayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Basketbol Kulübü’ne desteğini yeni sezonda da sürdürüyor. Daha önce BUDO isim sponsorluğu ve geçtiğimiz yıl da Bursasu markası ile Gemlik Basketbol Kulübü’ne katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, desteğini bu yıl da Bursasu markası ile sürdürecek.

Fedakarlık gerektirir

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gemlik Basketbol Kulübü arasındaki sponsorluk anlaşması, Gemlik ilçe spor salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Kulüp Başkanı Berkay Bulut arasında imzalar atılırken, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve belediye meclis üyeleri de bu anlamlı günde Gemlikli sporseverleri yalnız bırakmadı. İmza töreninde konuşan Başkan Aktaş, çocuklarını sporla buluşturan tüm anne ve babaları kutladı. Büyük bir aşk ve heyecanla çalışan kulüp başkanı ile yöneticileri tebrik eden Başkan Aktaş, “Spor faaliyetleri yaptırmak, onlarca, yüzlerce çocuğu bu çatı altında toplamak, takdir edersiniz ki maddi fedakarlık gerektiriyor. Deplasmanlara gidiliyor, otellerde kalınıyor, yemesinden içmesine kadar bunların hepsi maliyet. Burada çocuklarımız, farklı kategorilerde deplasmanlara gidiyor. Çocuklarımızdan bazıları bu işi profesyonel olarak yapacak. Çoğu da mühendis, doktor, öğretmen, iş insanı, ev hanımı, fabrikada işçi ve tarlada çiftçi olacak. Ne oldukları önemli değil. Ahlaklı, vatanına, bayrağına, milletine bağlı insan olmaları önemli. Disiplin içerisinde bunun altyapısı hazırlanıyor. Bu süreçte Bursasu markamız ile kulübümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı Berkay Bulut da 2015 yılında 40-45 kişilik bir kadro iken bugün kocaman aile olduklarını belirterek, kulübe destek veren tüm ailelere teşekkür etti. Bu yıl da başarıdan başarıya koşmayı dileyen Bulut, “5 yıldır bizden elini çekmeyen, birileri görmezden gelmesine rağmen bize sahip çıkan, destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasını imzalayan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, ardından kulüp altyapısındaki küçük sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.