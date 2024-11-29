Milli Eğitim Bakanlığı ve Opet Petrolcülük A.Ş.’nin ortaklaşa yürüttüğü "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesinin İyi Uygulamalar Yarışması’nda Gemlik 11 Eylül İlkokulu öğrencileri Türkiye 3.’sü oldu.

Temizlik ve hijyen konusunda toplumda kültürel bir dönüşüm hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET A.Ş. işbirliğinde 2022 yılında hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında yapılan İyi Uygulamalar Yarışması’nda Gemlik 11 Eylül İlkokulu öğrencileri "Mikrop Avcıları İşbaşında" projesi ile 81 ilde ilkokul kategorisinde Türkiye 3.’sü oldular. Gemlik 11 Eylül İlkokul Müdürü Cüneyt Bıyıker, Okul Proje yürütücüsü Nuray Karayavuz ve Proje İş Sorumlusu Pervin Hazar Okuyucu ödüllerini Antalya’da düzenlenen etkinlikte aldılar.

Proje kapsamında ödül alan uygulamaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve diğer okullara örnek teşkil etmesi, daha çok çocuğun hijyen ve temizlik konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.