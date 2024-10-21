Gemini ile sesli iletişim kurabilmeyi mümkün kılan Gemini Live, artık Türkçe dil desteğiyle de kullanıma sunuldu.İSTANBUL (İGFA) -Gemini Live, I/O 2024’te duyurulan, Android'de Advanced aboneler için İngilizce olarak Made by Google etkinliğinde kullanıma sunulan ve Türkiye’de de heyecanla kullanılması beklenen ürünler arasındaydı.

Bugün itibariyle Türkçe dil desteğiyle kademeli olarak erişime açılan Gemini Live, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağı öğrenildi.

Gemini Live yakında 40’tan fazla dili destekleyerek kullanıcıların Gemini Live deneyimini kendi dillerinde yaşamalarını hedefliyor.