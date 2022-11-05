Fethiye Gemiler Koyu mevkisinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekneden yardım talebi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü kurtarma botu sevk edildi. KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 9,5 metre boyundaki tekne Fethiye’ye emniyetle yanaştırıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Gemler koyunda motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü kurtarma botu tarafından kurtarıldı.

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