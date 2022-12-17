Zanlı S.Ö.’nün kimliğinin tespit edilmesinin ardından yapılan araştırmada, zanlının Bursa’da olduğu tespit edildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, zanlı S.Ö.’yü Bursa da kaldığı evde yakalayarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Geçtiğimiz gün Gemlik Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir sitede, 10 ayrı aracın camını kırarak hırsızlık gerçekleşmesi olayı üzerine, ilçe genelinde çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 150 saatlik kamera izlenmesinin ardından, zanlının kimliği tespit edildi.

Gemlik Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir sitede, 10 aracın camını hırsızlık amacıyla kıran zanlı S.Ö. (26) İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında Bursa’da yakalandı.

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