Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Ocak saat 17.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tekenin bulunduğu koordinata gelen ekipler, yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan bir şahsın tıbbı tahliyesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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