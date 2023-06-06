Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Gemiciler Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar dersi içerisinde öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Sergi açılışına; Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü İsmail Çelebi, Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Resul Demir sergi hakkında açılış konuşmasında;"2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin Görsel Sanatsal Dersi Öğretmeni Sezen Bekdemir öncülüğüne yıl boyunca yapmış oldukları sanatsal çalışmaları içeren yıl sonu sergimize hoş geldiniz. Yapılan çalışmalarda görsel sanatlar dersi öğretim programının amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek, estetik bir bilince sahip olmak ve duygu düşüncelerin, zihinsel birikimlerini, sanat yolu ile görsel bir biçimde kendilerini de özgürce ifade edebilmeleri amaçlanmıştır. Sergimizin hazırlanmasında ve sanatsal çalışmalarında emeği geçen başta görsel sanatlar öğretmeni Sezen Bekdemir ve tüm öğrencilere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardında öğrencilerin emek vererek yaptığı eserlerin yer aldığı sergi ilgiyle gezildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarının devamını diledi.