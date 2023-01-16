Sinop açıklarında yük gemisinde meydana gelen yangın sonucunda çeşitli yerlerinde yanık oluşan iki Mısır vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesinde sağlıklarına kavuşturuldu.

Sinop açıklarında yük gemisinde meydana gelen yangın sonucunda çeşitli yerlerinde yanık oluşan iki Mısır vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesinde sağlıklarına kavuşturuldu.

Bursa Şehir Hastanesi, yanık vakalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Hastane bünyesinde hizmet veren yanık merkezi, Güney Marmara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet verirken, zaman zaman yabancı uyruklu hastalara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak 2022 yılının son günlerinde Sinop açıklarında yaşanan gemi yangınında yaralanan Mısır uyruklu iki kişi, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Çeşitli yerlerinde yanık oluşan 43 yaşındaki A.H. ile 24 yaşındaki K.E., burada gerçekleştirilen müdahalelerin ardından servise alındı.

Takipleri devam ediyor

İki hastanın tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, "Kaza sonrasında yaralanan yabancı uyruklu hastalardan iki tanesi hastanemize getirildi. 112 vasıtası ile gelen hastalarımızı kabul ettik. Çok kısa zamanda bize ulaştırıldılar. Sonrasında kısa süreli yoğun bakım sürecinin ardından şu anda serviste takiplerine devam ediyoruz. Gerekli tıbbi müdahalelerini ve ameliyatlarını yaptık. Yakın zamanda sağlıklı bir şekilde taburcu edebileceğimizi düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma çabalarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Oluşan yanıklar sonucunda bir daha eskisi gibi olamayacağını düşündüğünü dile getiren hasta A.H. ise, olayın başından itibaren son derece hızlı ve etkili müdahale sonucunda sağlığına kavuştuğunu belirtti. Hastane personelinin tedavi süresince çok ilgili davrandığını belirten hasta, doktor ve ekibine teşekkür etti.