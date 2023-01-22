Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 45 kilogram 850 gram metamfetamin ve 8 kilogram 950 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 45 kilogram 850 gram metamfetamin ve 8 kilogram 950 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, narkotik madde ile mücadele çerçevesinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik 21.01.2023 tarihinde Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran’dan ülkemize giriş yapan yolcu otobüsü durdurularak otobüsün bagaj kısmında bulunan 3 adet gemi krank miline narkotik madde arama köpeği Eris’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada 45 kilogram 850 gram metamfetamin ve 8 kilogram 950 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Otobüste bulunan Khoubehı K. , Reza P. , Farshad H. , Abolfarz J. ve Moslem R. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.