Sivas’ın Gemerek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle sis meydana geldi. Yoğun sis adeta ilçeyi esir aldı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. Sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.

İlçe sakinlerinden Soner Şentürk, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, “ Bir haftadır ilçemizde yoğun sis görülmektedir. Bazen görüş mesafesi 20 metreye kadar düşmektedir. Sürücülere dikkatli olmalarını öneriyorum. Yer yer sis açılsa da bazı yerlerde birden yoğunlaşıyor” dedi.