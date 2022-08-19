Gemerek Kaymakamlığına atanan Muhammed Taha Büyükserin görevine başladı.

Gemerek Kaymakamlığına atanan Muhammed Taha Büyükserin görevine başladı.

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas’ın Gemerek İlçesi Kaymakamlığına atanan Muhammed Taha Büyükserin görevine başladı.

Büyükserin kimdir?

Muhammet Taha Büyükserin1994 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 2018 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 2021 yılında yapılan Kaymakam adaylık sınavını kazanarak 110. Dönem Mülki İdare Amiri olarak mesleğe intisap etti. Mesleğe Konya Valiliği’nde Kaymakam adayı olarak başlayan BÜYÜKSERİN, refiklik stajını sırası ile Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi ve Kütahya ili Gediz ilçelerinde tamamladı. İçişleri Bakanlığının 12.08.2022 tarihli onayı ile Gemerek Kaymakamlığına atandı.