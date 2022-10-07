Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Nüfus Müdürlüklerimiz Yenileniyor” isimli proje çerçevesinde yenilendi. Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğü 4 personeliyle vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. İl merkezlerinde yaşanılan yoğunluk nedeniyle özellikle Kayseri’de yaşayan Gemerekli vatandaşlar Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlemlerini oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Gemerek Hükümet Konağında faaliyetlerine devam eden Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğü yenilenen yüzüyle vatandaşa daha kaliteli hizmet vermeye başladı.

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