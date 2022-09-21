Gemerek Devlet Hastanene atanan yeni Başhekim Dr. Onur Önder Balkaya göreve başladı.

Gemerek Devlet Hastanene atanan yeni Başhekim Dr. Onur Önder Balkaya göreve başladı.

Gemerek Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanarak ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Dr. Önder Onur Balkaya 1990 Yılında Gemerek’te Dünya’ya geldi. 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İlk olarak Gemerek Toplum Sağlığı Merkezinde göreve başlayan Balkaya Gemerek Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanarak geçtiğimiz günlerde göreve başladı.