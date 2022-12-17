MASKİ Genel Müdürlüğünün Salihli ilçesine kazandırdığı Atıksu Arıtma Tesisi, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini misafir etti. Vakıf üyeleri ile birlikte tesisi gezen ve tüm aşamalar hakkında bilgi alan Kilimcigöldelioğlu, “Salihli Atıksu Arıtma Tesisi güzel bir tesis olmuş. Giriş ve çıkış suyunu da gördük. Çıkış suyu arıtılmış ve temiz bir şekilde doğaya salınıyor. MASKİ Genel Müdürlüğünü tebrik ediyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Salihli ilçesine kazandırdığı Atıksu Arıtma Tesisi, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini misafir etti. Vakıf üyeleri ile birlikte tesisi gezen ve tüm aşamalar hakkında bilgi alan Kilimcigöldelioğlu, “Salihli Atıksu Arıtma Tesisi güzel bir tesis olmuş. Giriş ve çıkış suyunu da gördük. Çıkış suyu arıtılmış ve temiz bir şekilde doğaya salınıyor. MASKİ Genel Müdürlüğünü tebrik ediyorum” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği çevreci yatırımlar ile Manisa’nın geleceğini koruma altına alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Salihli ilçesine Atıksu Arıtma Tesisi kazandırıldı. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli için inşa edilen ve faaliyete alındığı günden itibaren evsel nitelikli atıksu kirliliğine son veren tesisin önemli konukları vardı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini tesiste ağırlayarak atıksuyun arıtılma süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Tesisteki ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığından şube müdürleri, birim sorumluları ve yetkili personel de hazır bulundu.

Kilimcigöldelioğlu: “Salihli Atıksu Arıtma Tesisini çok beğendik”

Salihli Atıksu Arıtma Tesisini çok beğendiklerini belirten GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “MASKİ Genel Müdürlüğünün Salihli Atıksu Arıtma Tesisinde Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik’in daveti üzerine incelemelerde bulunduk. Güzel bir tesis olmuş. Giriş ve çıkış suyunu da gördük. Çıkış suyu arıtılmış ve temiz bir şekilde deşarj ediliyor. Diğer tesislerde de böyle olduğunu düşünüyoruz. MASKİ’yi bu çevreci yatırımlarından dolayı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vakıf üyeleri de tesisin işleyiş süreci hakkında detaylı bilgi almaktan memnun olduklarını belirterek misafirperverliği için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

“GEMA Vakfını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk”

GEMA Vakfını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Bugün GEMA Vakfını Salihli Atıksu Arıtma Tesisimizde ağırladık. Tesisimizin giriş suyundan çıkış suyuna kadar tüm aşamaları tek tek gezdirdik ve bilgi verdik. Son zamanlarda Gediz’in ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu daha iyi görüyoruz. GEMA Vakfı da yaptığı açıklamalar, sempozyumlar ve toplantılar ile Gediz’in önemini dile getiriyor. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Gediz Havzasına, nehrine ve bölgesine yapmış olduğumuz katkıları göstermek istedik ki, vakfın bundan sonraki çalışmalarına da bir katkısı olsun." diye konuştu.

“Cengiz Ergün önderliğinde Manisa’nın geleceğine yatırım yapılıyor

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İl genelinde 19 adet Atıksu Arıtma Tesisimiz var ve başarılı bir şekilde işletiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde Atıksu Arıtma Tesislerine kurulduğumuz günden bu yana çok ciddi yatırımlar yapıldı. Gerek ilk yatırım maliyeti olsun, gerek işletme maliyetleri olsun, bu maliyetlerden enerji, personel, kullanılan ekipmanların bakım onarımı noktasında hiçbir zaman ödün vermeden tüm çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız, bundan sonra da Gediz Havzasını eski günlerine döndürmek için büyük fayda sağlar. Kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuz GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Nehri için hazırlanan fotoğraf sergilerinin bir sonraki durağının MASKİ Genel Müdürlüğü olmasını dilediklerini belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, bu konuda karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunabileceklerini dile getirdi.