Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı yönetimi, İzmir ve Manisa ovasının sulanmasında büyük öneme sahip Gediz Nehri’ndeki kirliğin kaynaklarını açıkladı. Bölgede faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin arıtma sistemlerinin bulunmadığına dikkat çeken GEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, arıtma tesisi kurmayan belediye ve organize sanayi bölgelerine dava açacaklarını söyledi.

Murat Dağından başlayarak Ege Denizinden Foça yakınlarında döküldüğü deltaya kadar elliye yakın yan dereyi içine alan Gediz Nehri, geçtiği Uşak, Kütahya, Manisa, İzmir ve Denizli illeri için hem bir tarımsal sulamada hem de ekolojik çeşitlilik için önemli bir konumda. Son dönemlerde kirlilik nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı ve tarımsal sulamada artık kullanılamaz hale gelen Gediz Nehrinin kurtarılması amacıyla GEMA Vakfı yol haritasını açıkladı.

Gediz’i en çok kirleten bölgeleri açıklayan Kilimcigöldelioğlu, “Gediz’i en çok kirleten yer Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi. 27 yıldır arıtma tesisi kurmadılar. Turgutlu, Manisa ve Menemeni kirletiyor. Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma tesisi yok. O da kirletmeye devam ediyor. Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi kirletmeye devam ediyor. Kula tabakhaneleri, dericiler kirletmeye devam ediyorlar. Organize sanayi bölgeleri dışında yüzlerce fabrika var. 150’ye yakın zeytin yağı fabrikaları kirletmeye devam ediyor. Çareyi söyleyeyim, valiler görevde 2 yıl değil en az 4 yıl görevde kalması gerekiyor. İzmir’de Küçük Menderes’i çözebilirler. Sadece İzmir’den akıyor. Ancak Gediz için İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın ve Balıkesir’den gelen bölge var. Bunu çözmek daha da sıkıntı oluşturuyor. Arıtması olmayan belediyelerin hepsini mahkemeye vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Çevre kirliliği nedeniyle kesilen cezalardan tahsil edilen paraların su ve havza kurullarına gönderilmesi gerektiğini söyleyen Kilimcigöldelioğlu, “Ben görüyorum mesela Tarım ve Orman Bakanlığı tabelalara “İzmarit atmayın” yazıyor. Ceza uygulayın. Sağlık Bakanlığı sigara konusuyla ilgili kamu spotu yayınlıyor. Ceza uygulanması gerekiyor. Cezalardan gelen paralar da Gediz Havza Yönetim Kuruluna verilmeli” diye konuştu.