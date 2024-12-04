Yaşar Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emin Umdu, geliştirdiği konut, kent ve sanayiye yeşil ve ekonomik ısı sağlayacak “Calor-e Termal Depolama Teknolojisi” ile Dünya Bankası’ndan 300 bin Euro destek aldı.

Yaşar Üniversitesi’nin akademik girişim olarak ortağı olduğu Dr. Öğretim Üyesi Emin Umdu’nun kurduğu Unda Mühendislik tarafından geliştirilen Calor-e Termal Depolama Teknolojisi yeşil ve ekonomik ısı sağlıyor. Fosil yakıtlara bağımlılığı da azaltan sistem, yeni bir yatırım alanı sunuyor.

Göktoğan Teknik Makina Model San. ve Tic. A. Ş.’nin üretim ortağı olduğu projede, 1 megawatt gücünde şebekeye entegre bir termal depolama yapılacak. Türkiye’de bu büyüklükte ilk termal depolama projesi olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Umdu şu bilgileri verdi: “1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı kapsamında TÜBİTAK aracılığıyla Dünya Bankası projemize 300 bin Euro’nun üzerinde destek verdi. Bildiğimiz kadarıyla bu desteği alan termal depolama alanında tek proje bizimki. Termal depolama alanında çalışan dünyadaki az sayıda firmadan biriyiz ve modüler yapıya sahip bu boyutta örneği yok. KOBİ’ler, bölgesel ısıtma yapan şehirler, tesisler için megawatt ölçeğinde çözüm geliştirdik. Öncelikle hitap ettiğimiz sektörler ise; kâğıt, gıda gibi sektörler. Hedeflediğimiz kullanıcılar yerel yönetimler ve KOBİ’ler.”

Karbon emisyonu sıfır

Dr. Öğretim Üyesi Emin Umdu, “Çalışmalara 2020 yılında başladık. Isıtma dünya enerji tüketiminin yarısını oluşturuyor ve neredeyse tamamen fosil yakıtlara bağımlı. Unda Mühendislik’in geliştirdiği ve Göktoğan Teknik Makina Model San. ve Tic. A. Ş.’nin üretim ortağı olduğu Calor-e Termal Depolama Teknolojisi; yenilenebilir enerjinin daha çok kullanılmasını sağlıyor, şebekenin altyapısında yaşanacak zorlanmaları azaltıyor, ısıya daha ucuza ulaşım sağlıyor ve fosil yakıtlara bağımlılığı da azaltıyor. Bu teknoloji ile karbon emisyonu oluşturmayan, yeşil ve ekonomik ısı elde ediliyor” dedi.

Projeyi uygulama noktasında GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile iş birliği yapacaklarını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Emin Umdu, “GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. projeye ilgi gösterdi. Üretim ortağımız Göktoğan Teknik Makina Model San. ve Tic. A. Ş.’nin üretimi gerçekleştirip Gediz Elektrik’in merkez kampüsünde bir binanın ısıtma soğutma sistemine ve şebekeye entegre etmeyi planlıyoruz. Onların uygulamak istediği başka tesislerde de projelerimiz olacak” diye konuştu.

Sistem nasıl işliyor?

Sistemin kitlesel kullanıma uygun olduğunu belirterek işleyiş şeklini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Umdu şunları söyledi: “Bir termal depo var. Yenilenebilir enerji yüksekken ya da talep azken biz bu enerjiyi düşük fiyata alıyoruz ve depomuzu doldurup elektriği ısıya dönüştürüyoruz. Kullanıcıya ısı olarak veriyoruz. Böylece şebekede atıl kalacak sıfır emisyonlu enerji kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca şebeke de zorlanmıyor. Isı pompaları gibi sistemlerde herkes aynı anda çalıştırdığı için şebeke ve trafolar zorlanıyor. Biz bu ısı yükünü başka zamana çekiyoruz. Elektriği ısı olarak depoladığımız için şebekenin altyapı yüklerini azaltıyoruz. Trafo kapasitesini artırmadan daha kişiye daha fazla ısı sağlanabiliyor. Ülkemizin ve kurumların karbon azaltımı ve enerji güvenliği hedeflerine ulaşması için alternatif bir ısıtma teknolojisi sunuyor. Çok hızlı devreye alınabilen bir sistem. Saha kurulduktan sonra 3-4 gün içinde kullanıma geçilebilir.”