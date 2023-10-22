Erzurumlu elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, geliştirdiği tasarruflu ve elektrikli kombi ile ilgi odağı oldu.

Çocukluğundan bu yana başlayan merakı, bir şeyler icat etme hevesini yıllar içinde mesleğe dönüştüren elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, 50 yıldır bıkmadan her gün yeni bir icat ortaya çıkarmayı sürdürüyor. Yıllar önce Erzurum Emniyet Müdürlüğünden emekli olan elektrik teknisyeni ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, daha önce "akıllı priz", "klimalı şapka, elektrik kayıp kaçağını önleyen cihaz, soğuk havalarda otomobillerde donan mazotu ısıtan ekipman ve soba zehirlenmelerini önüne geçmek için "jel" gibi ürünler geliştirmişti. Taşbaşı şimdi de tasarruflu, elektrikle çalışan pratik bir kombi yaptı.

“Her yerden talep geliyor”

Soğuğu ve uzun kış ayları ile meşhur Erzurum’da vatandaşlar yavaş yavaş kombilerini, kalorifer kazanlarını ya da sobalarını yakmaya başlarken, gelecek yüksek faturalar şimdiden korkutmaya başladı. Ebubekir Taşbaşı, Erzurumluların uzun süren soğuk kış aylarındaki fatura ve ısınma korkusunu az da olsa hafifletmek için kafa yordu. Sonunca elektrikle çalışan ve ısınmada yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlayan bir ısıtma cihazı geliştirdi. Taşbaşı, şimdilerde gelen cihaz talepleri karşısında mutlu olduğunu söyledi.

“Mevcut sistem bozulmuyor”

Taşbaşı, geliştirdiği cihazın evlerde ya da iş yerlerinde rahatça kullanılabileceğini belirterek, “Tesisat ya da sistemde hiçbir değişiklik olmuyor. Doğal gaza da gerek yok. Geliştirdiğim cihaz kombi yerine geçiyor. Şu anda sadece ısınmada kullanılıyor. Ancak istenirse mutfak ya da banyolardaki su ihtiyacını gidermede de kullanılacak hale getirebilirim. Özellikle Erzurum gibi soğuk bir yerde şehir merkezi başta olmak üzere köylerde de rahatça kullanılacak ve daha düşük faturalara katkıda olacak bir cihaz geliştirdim. 50 yıla 58’den fazla buluş sığdırdım. Vatandaşlar sağ olsun uygun fiyata mal ettikleri için buluşlarıma rağbet gösteriyor” diye konuştu.