Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, deneyimli sağlık kadrosu ve hasta odaklı yaklaşımıyla nitelikli sağlık hizmetlerini her geçen gün daha da geliştiriyor.

Göreve atandıktan sonra Düzce ve bölgesini sağlık sektöründe ileriye taşıma noktasında sorumluluk alan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin fiziki ve teknik altyapısını daha da güçlendirmek adına önemli adımlar attı.

Personel eksiğini gidermek için hızlı bir şekilde harekete geçen Rektör Sözbir, 3 profosör, 5 doçent, 6 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 14 akademik personel, 58 sağlık personeli, 12 idari personel ve 24 destek personeli alımı gerçekleştirerek hastanesi kadrosunu güçlendirdi.

Çocuk acil servis 24 saat aktif hale getirildi

Sözbir; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Başhekimlik görevine getirdiği Prof. Dr. Serkan Torun ve yeni ekibi ile birlikte yapılan koordineli çalışmalar sonucunda ilk olarak Çocuk Acil Servis hizmetlerini yeniden düzenledi. Uzmanlardan oluşan sağlık kadrosu oluşturarak 08.00-17.00 saatleri arasında hasta kabulü yapılan Çocuk Acil Servisi’nin 24 saat esaslı çalışma düzenine geçirilmesini sağladı. Öte yandan hastaların tedavi ihtiyacını karşılamak ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla Çocuk Acil Servisi bakıma alındı. Tadilat ve bakım çalışmaları sonucunda 700 metrekare alana sahip servis, daha nezih ve ferah bir ortama dönüştürülerek çocuklara uygun şekilde dekore edildi. Hasta sirkülasyonunun yoğun olduğu erişkin Acil Servisin de fiziki ortamı yenilendi. Acil Serviste hasta, çalışan konforu ve hijyeni düşünülerek bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Yeni ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri

Hastalara en iyi tedavi ve bakımın sağlanabilmesi için yapımı devam eden ameliyathane odaları ve yoğun bakım üniteleri tamamlanarak faaliyete geçirildi. Sağlık personeli başta olmak üzere gerekli insan gücü, cihaz, malzeme ve ekipmanların sağlanması ile birlikte 2 tam teşekküllü ameliyathane odası hizmete girdi. Böylece ameliyathane oda sayısı 8‘den 10’a yükseltildi.

Temel ve ileri yaşam desteği uygulanması gerektiren hastalara en etkin tanı, takip ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu yeni yoğun bakım üniteleri ve yoğun bakım yatakları kazandırıldı. 6 yataklı 2. Basamak Solunum Yoğun Bakım ve 5 yataklı 1. Basamak Nöroloji Yoğun Bakım Üniteleri hizmete girerken, 3 yataklı 3. Basamak ikinci Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesine 3 yoğun bakım yatağı daha eklenerek kapasitesi arttırıldı. Böylece bir yılda kazandırılan 17 yeni yoğun bakım yatağı ile artan hasta ihtiyacının karşılanması sağlandı.

Girişimsel nöroloji ve inme merkezi

Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde son derece önemli bir rol oynayan Girişimsel Nöroloji, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde uzman öğretim üyeleri ve ileri teknolojiye sahip cihazlar sayesinde başarıyla uygulanmaya başladı. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinin hizmete girmesi ile birlikte İnme Merkezi için hazırlıklar tamamlandı. İnme Merkezi’nin açılması ile birlikte 112 tarafından felç olarak değerlendirilen tüm hastaların direkt Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek il dışı sevklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Yataklı servisler yenileniyor

Sağlık hizmetini olabildiğince aksatmadan etap etap ilerleyen Hastane A Bloktaki bakım, onarım ve deprem güçlendirme çalışmalarıyla ilk servis tamamlandı. -6. katta büyük oranda tamamlanan ilk yataklı servis ile hasta odaları daha ferah ve modern hale dönüştürülürken, vatandaşların daha konforlu bir şekilde tedavi hizmeti alarak taburcu olması hedefleniyor. Bakım onarımın beraberinde yapılan deprem güçlendirmesi ile muhtemel bir depremde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, afet durumlarında hayati öneme sahip olan sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması amaçlandı.

Kurumsal kimlik ve erişebilirlik

Çocuk Acil Servisi, Doğumhane bekleme alanı ve idari ofislerin yer aldığı B Blokta bakım onarım çalışmaları yapıldı. “Estetik ve kurumsal kimlik çalışması” dahilinde hastane iç ve dış mekan yönlendirmeleri, kapı tabelaları gibi hastane içerisi ve dışarısında yer alan birçok tabela yenilendi. Hastaların kolaylıkla sağlık hizmetine ulaşabilmeleri için yapılan düzenleme ile görsel uyum yakalanırken, hasta ve hasta yakınlarına daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması sağlandı.

Dijital hastane

Sağlıkta dijital dönüşüm uygulamaları Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Mİa-Med tarafından hazırlanan “Mia-Med Health” mobil uygulaması hizmete girdi. Ücretsiz mobil uygulama ile hastaların sağlık bilgileri, tetkik / radyoloji ve görüntüleme sonuçları ile randevu ve ödeme işlemlerine kolayca ulaşması sağlandı.

Otelcilik hizmetleri dahilinde hastane mutfak ve çamaşırhane hasta/hasta yakını ve çalışan memnuniyetine odaklı yeniden planlandı. Bazı idari ofislerin de bulunacağı, yapımı devam ek binada yer alacak olan mutfak ve çamaşırhanenin hijyenik, konforlu, ergonomik ve estetik bir ortamda hizmet vermesi hedefleniyor.

B Blokta yer alan Çocuk Nöroloji Bilim Dalı bünyesinde bulunan Çocuk EEG çalışma ortamı yenilendi. Daha sessiz ve ferah bir çekim ortamına taşınan birimde çocuklardaki nörolojik problemlerin teşhis ve tedavisi uzman çocuk nörolog tarafından yapılıyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi, modern cihazları, donanımlı sağlık kadrosu ve güçlü altyapısı ile Düzce ve bölgesine nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.