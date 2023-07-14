Uzun yıllardır Kahramanmaraş’ta Operasyon ve Çağrı Merkeziyle faaliyet gösteren ve şehre desteğini deprem felaketi sonrası da aralıksız sürdüren ING Türkiye, bölgenin gelişimi için önemli bir adım daha attı ve Kahramanmaraş’ta Gelişim Programı projesini hayata geçirdi.

Toplumsal yatırımlarında eğitimi önceliklendiren ve ülkemizin yaşadığı deprem felaketi sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkmasına odaklanan ING Türkiye, Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik günümüzün geçerli becerilerini kazandırmayı ve iş bulma süreçlerine katkı sağlamak üzere bir Gelişim Programı hayata geçirdi. Bu programın ilk eğitimi ‘Dijital Trendler ve Dijital Pazarlama’ üzerine 10-11 Haziran tarihlerinde fiziksel olarak gerçekleştirildi. Programa gönüllü olarak katılan Sabancı Üniversitesi, EDU eğitim ortakları Barış Sarıalioğlu ve Kezban Saki Yaltırak’ın yanı sıra ING Türkiye Dijital Pazarlama ekibinden uzmanlar dijital konular, Akademi ekibinden uzmanlar ise insan kaynakları konularına yönelik seanslar ile eğitim programını zenginleştirdi.

Eğitime katılan gençlere sertifika verildi

Eğitimin katılımcı grubu 18-25 yaşlarında, Kahramanmaraş’ta ikamet eden, çoğunlukla Bankacılık & Sigortacılık, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinde okuyan ya da yeni mezun, şu an için herhangi bir iş sahibi olmayan gençlerden oluştu. Eğitim sonunda, banka ve Sabancı Üniversitesi, EDU’nun hazırladığı sertifikalar eğitime katılan Kahramanmaraşlı gençlere verildi.

Banka, Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürüyor

Yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce bölgedeki insan kaynağı potansiyeline inanarak kurduğu Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’yle birlikte, ING’nin Kahramanmaraş’ta güçlü bir varlığı bulunuyor. Bölgedeki istihdama katkıda bulunan banka, yaşanan deprem felaketi sonrasında da Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürüyor ve yaraları birlikte sarmak için yarınlara umutla bağlı olmaya devam ediyor. Banka, Gelişim Programı kapsamındaki eğitimlere devam etmeyi hedefliyor.