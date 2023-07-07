Eskişehir’de dolu bir çöp kutusunun yanına gelişigüzel atılan kanepe parçaları tepki topladı.

Üniversitesi caddesi Hacı Hüsnü sokağın köşesindeki dolu çöp kutusunun yanına bilinçsiz bir şekilde kırık kanepe parçalarının atıldığı görüldü. Kanepe parçalarının etrafa dağılmış halinin çevre adına kötü bir görüntü oluşturduğu gözlere çarptı. Kaldırımdan geçen bazı vatandaşlar, çöp kutusunun yanından geçtikleri esnada karşılaştıkları manzarayı, ‘Böyle çöp mü atılır? Çok kötü bir görüntü. Çöp atacak insanlar biraz daha dikkat etmeli, duyarlı olmalılar” şeklinde yorumladılar.