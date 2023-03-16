DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen tiyatro gösterisinde satılan biletlerin geliri deprem mağduru öğrencilerin eğitimi için bağışlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için ülke olarak büyük bir çaba sarf ediliyor. TED Düzce Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi’nin oynadığı ’Seninle Evlenir Miyim?’ adlı tiyatro oyunu okulun konferans salonunda sergilendi.

Katılımın yoğun olduğu oyunda, satılan bilet gelirleri deprem mağduru öğrencilerin eğitimi için bağışlandı.