Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı önünde DİSK, Bursa Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasıyla, gelir ve vergide adalet çağrısı yapıldı.Gülsün ARSLAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, sendikalar adına yaptığı konuşmada, "Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken, bir avuç zengin servetlerine servet katıyor. Halkın cebinden alınan paralar, sermayenin kasalarına aktarılıyor. Ülkemiz, gelir dağılımındaki adaletsizlikle öne çıkıyor." dedi.

Aydın, konuşmasında şunlara dikkat çekti:

"Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken, birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar, yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp, sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Ülkemiz dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

"ALIN TERİMİZ HİÇE SAYILIYOR"

Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken, biz düşük gelirle yaşam mücadelesi verirken, yüksek vergiler ödüyoruz. İşçinin patronundan fazla vergi verdiği bir ülke haline geldik. İktidar, kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken; vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken, bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor.

"VERGİ VERİYORUZ, AÇLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özetle biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz vergi veriyoruz ve biz açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça, adaletsizlik büyüyor; cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz, ülkede adalet istiyoruz.

"İNSANCA YAŞAM İSTİYORUZ"

Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. Bunun için yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yılda dört kez artırılmasını; sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. Emeklilik sistemindeki adaletsizliklere son verilmesini istiyoruz. Esnek çalışma adı altında emeklilik ve kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya yönelik planlardan derhal vazgeçilmesini istiyoruz. 'Kullan at' işçiliği adı verilen tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine karşı güvenceli ve kalıcı bir istihdam için mücadele ediyoruz."

DİSK Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, gelirde adalet için taleplerini şu şekilde dile getirdi:

"Gelirde adalet için taleplerimiz, gelir vergisinin ilk tarife oranı yüzde 10’a düşürülmelidir. Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerlendirme oranı kadar (asgari ücret artışından aza olmamak kaydıyla) artırılmalıdır. Asgari ücret istisnası vergiden değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır. İşverenlere uygulanan 5 puanlık SGK prim indirimi işçilere de sağlanmalıdır. Üst gelir gruplarına ve büyük servet sahiplerine yönelik olarak servet vergisi uygulanmalıdır. Çağ dışı bir uygulama olan damga vergisi derhal kaldırılmalıdır. Dolaylı vergilerin oranları düşürülmeli, bu adaletsiz vergilerin vergi gelirleri içinde payı azaltılmalıdır. Son söz olarak kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz: Bedeli ağır olur! Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu komşumuzu, sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır."