Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, 2022 yılı gelir ve gider bütçesine ilişkin dokümanları sokak sokak dolaşarak vatandaşlara elden teslim etti. Başkan Özdem, "şeffaf belediyecilik" anlayışı sayesinde geçen seçimlerde rekor oy olarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, 2022 yılı gelir ve gider bütçesine ilişkin dokümanları sokak sokak dolaşarak vatandaşlara elden teslim etti. Başkan Özdem, "şeffaf belediyecilik" anlayışı sayesinde geçen seçimlerde rekor oy olarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, her yıl Ocak ayında bir önceki yılın bütçesini vatandaşlarla paylaşıyor. Bu yıl da belediye personeliyle birlikte çarşı-pazar dolaşan Başkan Özdem, 2022 yılına ait 29 milyon liralık gelir ve gider bütçe dökümünü vatandaşlara elden teslim etti. AK Partili Belediye Başkanı Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "şeffaf belediyecilik" anlayışı sayesinde geçen seçimlerde yüzde 86 oranla rekor oy alarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

"Hane hane hesap verdik"

Belediye başkanlığı görevinde 9’uncu hizmet yılını tamamladığını belirten başkan Özdem, "Vatandaşlarımıza seçim öncesinde söz verdiğimiz gibi ’her daim ve her dönem hesap vermekten kaçmayan yönetim’ anlayışıyla ilçeyi yöneteceğime söz vermiştim. Hane hane, dükkan dükkan, bütçemizin en ince detayına kadar, gelir ve gider olmak kaydıyla nerelerden gelir elde etmişiz, bu gelirleri de Delice halkının adına nerelere harcamışız, bunun hesabını Rabbime şükürler olsun ki verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışıyoruz"

Bütçe konusunda vatandaşın aklında bir tereddüt olmadığını anlatan başkan Özdem, "Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışıyoruz. Şeffaf olmak, hesap verebilir olmak, beraber yönetim anlayışına sahip olabilmek bize neyi getirdi? Biliyorsunuz bir önceki seçimde yüzde 86’yla Türkiye birincisi yaptı bizi. Biz bu şekilde de hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşın aklında bir tereddüt yok. Her şeyden önce; hesap verebiliyor olmanız, şeffaf olabilmeniz, hiçbir şeyi onlardan gizlemiyor olmanız, sizi güvenilir bir belediye başkanı yapıyor Rabbime şükürler olsun. Bunun mutluluğunu huzurunu yaşadığımız gibi emin adımlarla da hizmetimize devam ediyoruz" diye konuştu.