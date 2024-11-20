Avrupa’nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir kapsamında bu yıl 15’incisi düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’nda, ödüller yine İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne (İEÜ) geldi. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu ve Tasarım Çalışmaları yüksek lisans öğrencisi Habibe Çakır, ‘Oya’ adlı tasarımıyla yarışmanın ikincisi olurken, yine Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde eğitimini sürdüren Eren Timoçin ise, ‘Dokunuş Mesajlar’ adlı gelinliğiyle üçüncülük elde etti. İEÜ öğrencileri, son 3 yılda olduğu gibi bu sene de yarışmada ödüle layık görülerek ulaşılması zor bir seri yakaladı.

‘Köklere Dönüş’ temasıyla İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen Gelinlik Tasarım Yarışması, büyük heyecana sahne oldu. Türkiye genelinden yoğun katılımın olduğu yarışmanın finalinde, birbirinden iddialı tasarımlar arasından ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

İğne ve tığ oyaları

Yarışmada ikinciliğe ulaşan Habibe Çakır, Ege Bölgesi’nin kültürel değerlerinden ilham alıp iğne ve tığ oylarını kullanarak özel bir tasarıma imza attı. ‘Oya’ adını verdiği gelinliğini yaklaşık 1 aylık çalışma sonucunda hazırladığını söyleyen Çakır, “Ege Bölgesi’ne ait geleneksel motiflerden esinlenerek doğal kumaşlarla gelinliğimi hazırladım. İğne ve tığ oyaları, Ege’de sıklıkla kullanılıyor. Uzun yıllardır da bu gelenek sürüyor. Ben de gelinliğimde bu oyaları işlemek istedim. Bu oyaları da İzmirli kadınlarımız işledi. Çok emek verdik, titizlikle çalıştık. Tüm bunların sonunda da ortaya güzel bir tasarım çıktı. Finale kaldıktan sonra ödül alacağıma inanıyordum, bu hedefime ulaştığım için mutluyum” dedi.

Memleketinden esinlendi

Yarışmanın üçüncüsü Eren Timoçin ise, ‘Dokunuş Mesajlar’ adını verdiği gelinliğinde, memleketi Diyarbakır’ın motiflerinden ilham aldı. Nazar boncuğu, buğday ve arpa motiflerini işleyen Timoçin, artık kumaşları kullandığı gelinliğinde aplike ve taş işlemelere de yer verdi. Timoçin, “Ödül aldığım için çok mutluyum. Henüz ikinci sınıfta okuyorum ve kendimi gün geçtikçe geliştiriyorum. Ödül almak, bundan sonra yapacağım çalışmalar için bana güç katacak. Tasarımıma güveniyordum, farklı olduğunu biliyordum. Diyarbakır’da, özellikle 1900’lü yılların başından beri gelinliklerde şalvar modeli işlenir. Örneğin; ben bunu biraz değiştirerek şalvar genişliğini, gelinliğin kollarına uyguladım. Ayrıca, artık ve doğal kumaşları kullanarak sürdürülebilirlik noktasında da önemli bir mesaj verdiğimi düşünüyorum” diye konuştu.