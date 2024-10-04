Yunusemre Belediyesi’nin yeni evlenecek çiftlere yönelik açtığı Gelinlik Mağazası, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Mağazada gelinlik, bindallı, sünnet kıyafeti ve nişanlıklar vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katta hizmet veren Gelinlik Mağazası dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Mağazadaki gelinlik ve nişanlıklar bin 500 TL’ye kiraya verilirken; bindallı ücretsiz olarak kiralanabiliyor. Sünnetlik ise bağışlanıyor. Mağazada gelinlik, bindallı, sünnet kıyafeti ve nişanlıklarını bağışlamak isteyen vatandaşların bağışları kabul ediliyor.