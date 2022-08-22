17 sene önce eşini kaybeden Şadiye Bektaş’ın down sendromlu 37 yaşındaki kızı Hanife Bektaş’ın çocukluk hayali, komşuları Şehit Uzman Çavuş Mehmet Boşnak’ın eşi Emel Boşnak’ın girişimleri ile Sarıçevre Mahallesi’nde düzenlenen düğün merasimi ile gerçekleştirildi.

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