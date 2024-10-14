Edirne’de nakliye işi yapan Çağlar Kurt, düğün öncesi gelini almaya süslediği tır ile gitti.

Keşan ilçesinde nakliye işi yapan tır şoförü Çağlar Kurt (37, gelin Burcu Koç’un Sazlıdere köyündeki evine süsleyip gelin arabası yaptığı tır ile gitti. Burcu Koç, davul zurna eşliğinde evden çıkıp, tıra bindi. Köyde yapılan konvoya damadın bazı arkadaşları da tırları ile katıldı. Konvoyun ardından gelin, damat ve davetliler düğün alanına geldi. Gelin Burcu Koç beklemediği bir sürpriz olduğunu söylerken, Çağlar Kurt hafriyat ve nakliyecilik işiyle uğraştığı için tırını gelin arabası yaptığını söyledi.