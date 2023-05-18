Kahramanmaraş’ın kırsal alanlarında çiçek açan gelincikler doğayı süsledi.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, doğa da kendi canlılığına baharla tekrar kavuştu. Merkez ilçelerden Onikişubat’a bağlı Dönüklü Mahallesi Bağrıaçık mezrasında da bir çok yer de olduğu gibi doğa renklendi gelincikler kendini gösterdi. Ortaya çıkan güzellikler ise nefes almak için doğaya çıkanlara tablo gibi görüntüler sundu.

Gelinciklerin tarlalara renk kattığını belirten yöre sakinlerinden Kader Bağrıaçık," Gelincikler doğayı adeta gelin gibi süsledi. Ortaya harika görüntüler çıktı. Biraz nefes almak için bu bölgeye gelenler çiçekler arasında güzel fotoğraflar çekerek stres atıyor"dedi.