Sinop Gelincik Ortaokulu’nun yapım ihalesinin tarihi belli oldu. AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, okulun ihalesinin 6 Temmuz’da yapılacağını, ardından inşaat çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Sinop’ta kullanılamaz raporu olduğu için geçen yıl yıkımı yapılan ve imar planından dolayı yapımı geciken Gelincik Ortaokulu’nda çalışmalar başlıyor. Yıkımı yapılan alanda yeniden planlanan 24 derslikli okul projesinin yapım ihalesi 6 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “24 derslikli Gelincik Ortaokulumuzun yapım ihalesi 6 Temmuz’da gerçekleşecek. İnşallah Ağustos ayının başında ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Sinopumuza ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.