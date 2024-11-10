Afyonkarahisar’da bugün dünya evine giren bir çift Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayarak, gelir arabasının arkasına ‘Saygı ve Özlemle’ yazdırdı.

Bolvadin ilçesinde dünya evine giren Rabia ve Faruk Ulusoy çifti, düğünlerinin 10 Kasım’da olması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ü de bu mutlu günlerinde yad ettiler. Çift düğün konvoyunda başı çeken gelin arabasının arkasına Atatürk’ün doğum ve ölüm yılları ile birlikte ‘Saygı ve Özlemle’ yazdırdı. Çiftin bu duyarlı davranışı özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.