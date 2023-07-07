Samsun’un Bafra ilçesinde bunalıma giren şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar köprünün üstüne çıkan şahsı cep telefonu ile çekmek için birbirleriyle yarıştı, ortalık film setine döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bafra’da Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Gelin Köprüsü’nün kemerlerinin üstüne bir vatandaşın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Eşi tarafından terk edilen ve boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası U.P., alkol aldıktan sonra köprünün kemerlerine çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü müzakere ekipleri, bunalıma giren genci aşağı indirmek için ikna çabalarına başladı. U.P., olay yerine çocuklarının getirilmesi üzerine müzakere ekiplerinin de uğraşları sonucunda şahıs aşağı indirilerek ambulansla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayı izlemeye gelen ve birbiriyle yarışan meraklı vatandaşlar cep telefonu ile canlı yayın yaptı.